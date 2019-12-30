В России стартовали продажи смартфона Digma City 653 за 7990 рублей
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Digma City 653. Он привлекает внимание необычными техническими характеристиками для устройства за 7990 рублей, модель получит большой экран и модуль NFC для бесконтактных платежей.
В основе Digma City 653 лежит процессор MediaTek Helio P23. Бюджетный смартфон располагает 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Новинка похвастается 6,53-дюймовым экраном с разрешением 1560x720 пикселей. В верхней части дисплея располагается каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 МП. На задней стороне устройства находится сканер отпечатков пальцев. Также там можно найти тройную основную камеру с датчиками на 16, 0,3 и 0,3 МП. Рядом с ней находится вспышка.
Несмотря на бюджетную цену, Digma City 653 получил модуль NFC, предназначенный для бесконтактных платежей. Кроме того, новинка располагает разъемом USB Type-C. Энергией гаджет призван обеспечивать аккумулятор емкостью 4000 мАч. Покупателям предложат на выбор корпус с двумя цветами: градиентный синий и обычный черный. Кроме того, новинка поддерживает microSD до 128 Гб.
Продажи бюджетного смартфона Digma City 653, способного похвастаться удивительными характеристиками, стартовали 28 декабря. Эксперты отмечают, что, учитывая ценовую политику и возможности устройства, оно может стать настоящим хитом продаж, ведь другие гаджеты с подобной комплектацией стоят минимум в полтора раза дороже.
В основе Digma City 653 лежит процессор MediaTek Helio P23. Бюджетный смартфон располагает 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Новинка похвастается 6,53-дюймовым экраном с разрешением 1560x720 пикселей. В верхней части дисплея располагается каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 МП. На задней стороне устройства находится сканер отпечатков пальцев. Также там можно найти тройную основную камеру с датчиками на 16, 0,3 и 0,3 МП. Рядом с ней находится вспышка.
Несмотря на бюджетную цену, Digma City 653 получил модуль NFC, предназначенный для бесконтактных платежей. Кроме того, новинка располагает разъемом USB Type-C. Энергией гаджет призван обеспечивать аккумулятор емкостью 4000 мАч. Покупателям предложат на выбор корпус с двумя цветами: градиентный синий и обычный черный. Кроме того, новинка поддерживает microSD до 128 Гб.
Продажи бюджетного смартфона Digma City 653, способного похвастаться удивительными характеристиками, стартовали 28 декабря. Эксперты отмечают, что, учитывая ценовую политику и возможности устройства, оно может стать настоящим хитом продаж, ведь другие гаджеты с подобной комплектацией стоят минимум в полтора раза дороже.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:17