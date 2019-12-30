Звезда «Дом-2» Алина Галимова заговорила о связи с Федей Стрелковым
Очень многие выражают уверенность, что между Алиной Галимовой и Федором Стрелковым далеко не просто дружба. Однако девушка такие слухи опровергает.
В своем интервью для Instagram аккаунта «Вопрос-ответ» Алина Галимова опровергла свою любовную связь с Федором Стрелковым. Девушка отметила, что между ними просто дружба.
Известно, что Алина Галимова и Никита Рудаков пытались дать друг другу последний шанс, но в итоге пара все равно распалась. Девушка рассказала, что на данный момент на телестройке она совсем ни к кому не испытывает симпатии. Также, по ее словам, в следующий раз, если она будет с кем-то встречаться, то дело должно будет идти к семье.
Алина Галимова подчеркнула, что довольно неправильно, когда на ее общении с Федором Стрелковым делают акцент, уделяют этому много внимания, а ко всему говорят, что у них флирт.
Помимо этого, Алина Галимова сказала, что нет ничего такого в том, что два свободных человека общаются друг с другом. Отметила Алина Галимова и то, что Никита Рудаков во время их расставания тоже много с кем флиртовал, но никто это во внимание просто не брал.
В своем интервью для Instagram аккаунта «Вопрос-ответ» Алина Галимова опровергла свою любовную связь с Федором Стрелковым. Девушка отметила, что между ними просто дружба.
Известно, что Алина Галимова и Никита Рудаков пытались дать друг другу последний шанс, но в итоге пара все равно распалась. Девушка рассказала, что на данный момент на телестройке она совсем ни к кому не испытывает симпатии. Также, по ее словам, в следующий раз, если она будет с кем-то встречаться, то дело должно будет идти к семье.
Алина Галимова подчеркнула, что довольно неправильно, когда на ее общении с Федором Стрелковым делают акцент, уделяют этому много внимания, а ко всему говорят, что у них флирт.
Помимо этого, Алина Галимова сказала, что нет ничего такого в том, что два свободных человека общаются друг с другом. Отметила Алина Галимова и то, что Никита Рудаков во время их расставания тоже много с кем флиртовал, но никто это во внимание просто не брал.