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Вера Брежнева подвела итоги 2019 года, назвав его "обалденным по всем фронтам"

Певица Вера Брежнева вкратце подытожила собственные достижения в уходящем 2019 году. Звезда опубликовала новый пост на своей странице в сети Instagram.

Как отметила Вера Брежнева, у нее был продуктивный год и “обалденный по всем фронтам". Однако звезда не поделилась подробностями, поскольку ей было лень писать и подводить итоги. Знаменитость лишь наслаждается результатами своей работы. Артистка попросила для себя, чтобы 2020 год выдался еще успешнее, а своим поклонникам она пожелала крепкого здоровья.

На новом снимке, которым певица дополнила публикацию, она запечатлена с минимумом косметики. В комментариях под фото фолловеры назвали Веру Брежневу привлекательной, а также осыпали кумира пожеланиями в ответ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:44

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