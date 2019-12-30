Вера Брежнева подвела итоги 2019 года, назвав его "обалденным по всем фронтам"

Как отметила Вера Брежнева, у нее был продуктивный год и “обалденный по всем фронтам". Однако звезда не поделилась подробностями, поскольку ей было лень писать и подводить итоги. Знаменитость лишь наслаждается результатами своей работы. Артистка попросила для себя, чтобы 2020 год выдался еще успешнее, а своим поклонникам она пожелала крепкого здоровья.На новом снимке, которым певица дополнила публикацию, она запечатлена с минимумом косметики. В комментариях под фото фолловеры назвали Веру Брежневу привлекательной, а также осыпали кумира пожеланиями в ответ.