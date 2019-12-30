Гастроэнтеролог развеял миф о том, что арбуз или дыню нельзя использовать в качестве закуски





Гастроэнтеролог Сергей Вялов прокомментировал заблуждение о том, что дыней или арбузом нельзя закусывать алкоголь, так как возникает процесс брожения, что может привести к пищевому отравлению. Специалист заявляет, что бахчевые, которые разбавлены в желудке алкоголем, не могут бродить, так как спирт снижает риск развития микробов. Он сообщил, что продукты, которые используют в качестве закуски, ни в желудке, ни в банке не вызывают процесс брожения. Однако при использовании в пищу арбуза или дыни может возникнуть ощущение тяжести в желудке.Это не может быть связано с употреблением алкоголя. Во время застолья люди съедают слишком много, из-за этого и наступают неприятные последствия. Согласно его высказываниям, человек зачастую не ограничивается одним блюдом, поэтому может возникнуть ощущение брожения в желудке. Для улучшения пищеварения гастроэнтеролог советует проявлять физическую активность и больше двигаться. Также при сильных болях в области живота Сергей Вялов рекомендует обратиться за помощью к специалисту. Он поможет разобраться в причине недомогания и назначит эффективное лечение.