Доказано существование сознания человека на квантовом уровне после смерти тела





Физик Роджер Пенроуз из Великобритании, а также ученый Стюарт Хамерофф, представитель Аризонского университета, выразили мнение о том, что сознание человека является единственной информацией, хранящемся на квантовом уровне. Эксперты назвали это “Orchestrated Objective Reduction”, отметив, что после смерти тело человека теряет свое квантовое состояние и сознание попросту распространяется по Вселенной. Если же человека удалось реанимировать, то информация возвращается, но пациент запоминает предсмертные переживания и ощущение отделения квантов. Доказательством их существования они считают наличие на белке микротрубочек, размерами меньше атома.С данным мнением согласились и некоторые сотрудники Института Макса Планка, которые называют видимую Вселенную лишь тем, что представляет сознание человека при столкновении с бесконечностью.