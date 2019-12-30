Эксперты назвали главные отечественные военные новинки





В начале 2019 года эксперты смогли впервые увидеть беспилотный разведывательно-ударный аппарат С-70 "Охотник". За прошедшее время этот проект разросся и теперь является тактическим элементом при использовании истребителя Су-57. Не меньший интерес вызвало самоходное артиллерийское оружие "Магнолия". Оно представляет собой двухзвенное гусеничное шасси на базе транспортера "Витязь". 120-мм пушка способна производить 10 выстрелов в минуту, а полный боевой запас составляет 80 снарядов. Предназначена боевая единица для ведения боя в сложных условиях и на Крайнем Севере. Далее следует САУ "Мальва". Это колёсная гаубица на базе тягача БАЗ, использующая, по некоторым данным, такое же орудие, как и САУ "Мста-С". Вызывают интерес и серия минных заградителей "Клещ-Г". Это бронированные тяжёлые машины, собранные с использованием узлов от танков Т-72 и Т-90. В уходящем году российские конструкторы показали, какой бронеавтомобиль придёт на смену "Тигру", зарекомендовавшему себя с лучшей стороны. Речь идёт о модели "Атлет", которая стала более бронированной, и обеспечивает лучшую защиту от попадания фугасных снарядов. При этом она при полной загрузке с экипажем из 8 человек может передвигаться со скоростью 120 км/ч. Впервые показали в 2019 году и доработанный ЗРПК "Панцирь-СМ". Комплект поставили на более мощное шасси "Торнадо", а также новое прицельное оборудование. Кроме того, боезапас зенитной установки достиг 12 ракет.Вспомнили эксперты и о Самонаводящемся снаряде "Сокол-В". Он использует технологию "выстрелил-забыл" и предназначен для танковых орудий. Предполагается, что им будут комплектовать танки, начиная с модели Т-72БЗ и заканчивая Т-14 "Армата". Упомянули также новый вариант комплекса активной защиты "Арена-М". Эта активная система уже вскоре может появиться на большинстве российских танков, благодаря чему те станут практически неуязвимыми для самых современных противотанковых ракет предполагаемых противников.