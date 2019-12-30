Новогодние планы звезд "Дом-2" Данила Сахнова и Татьяны Строковой безнадежно разрушены





Данил Сахнов и Татьяна Строкова собираются встречать Новый год вместе. Но праздновать в России они не сильно хотели, а мечтали улететь за границу.В итоге Данил в личном аккаунте Instagram рассказал, что они хотели улететь на праздники в Дубай или Прагу, но пока у них не получилось. В итоге они останутся в Москве.Пожаловался Данил Сахнов и на отсутствие новогоднего настроения. Он отметил, что хотел бы, чтобы выпал снег, но пока его нет, хотя вера в то, что он еще может пойти, остается. По его словам, без снега новогодняя атмосфера просто на просто не ощущается.Возможно, настроение пары подпорчено еще и потому, что Татьяна Строкова очень хотела занять место ведущей на Сейшелах, но в итоге проект ведет ее коллега по телестройке Захар Саленко.