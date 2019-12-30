Сергей Лазарев: «В Новом году страница в Instagram перестанет быть личной»





В «Историях» Сергей Лазарев опубликовал серию видео, посвященных предстоящим праздникам. Артист отметил, что за последние дни успел побывать в самых разных местах. Знаменитость посетил множество съемок, но больше всего времени уделял своему сыну. Вместе с ним он побывал на праздничных мероприятиях и на «елках», чему безумно рад, ведь проводить время вместе с наследником ему никогда не надоедает.Позже Сергей Лазарев сделал важное заявление для своих подписчиков в Instagram. Артист принял решение поменять свой подход к этой социальной сети, теперь его страница в ней перестанет быть личной и станет полностью рабочей. Это значит, что там прекратят появляться подробности его персональной жизни и фотографии с семьей. Также знаменитость планирует полностью закрыть комментарии. Именно так исполнитель хочет начать будущее десятилетие.Сергей Лазарев отметил, что все это произойдет уже 1 января, а до тех пор он продолжил рассказывать подписчикам о личной жизни и будет публиковать снимки с близкими. Артист посоветовал поклонникам активно оставлять под обновлениями свои комментарии, так как скоро такой возможности у них не будет.