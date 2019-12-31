Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил ощущение теплоты при снегопаде
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему во время снегопада кажется, что на улице теплее. Специалист считает, что это зависит не от личных ощущений, а от законов физики и химии.
По словам Романа Вильфанда, в летнее время солнце нагревает землю, а из-за турбулентности тепло поднимается в приземный слой воздуха. Однако зимой нижние слои существенно остужаются. Возникновение облаков, образующихся в местах низкого давления, тоже воздействует на температуру. С началом циклона наблюдается приближение теплого фронта. Это тоже влияет на то, что людям вокруг кажется намного теплее, чем есть на самом деле.
Облака покрывают местность, из-за этого тепло от земной поверхности не испаряется в высшие слои атмосферы. На самом деле облаками является водяной пар. Из него формируются льдины, а при переходе жидкого состояния в твёрдое, согласно законам физики, возникает теплота. Таким образом вокруг начинают кружить снежинки, дарящие тепло и радость. Однако не стоит забывать о физиологических особенностях человека, его одежды и метеорологических факторах окружающей среды. Эксперт отмечает, что при температуре 0 или минус 1 градус, если наблюдается повышенная влажность и сильный ветер, может возникать ощущение, словно на улице намного холоднее, чем на самом деле.
По словам Романа Вильфанда, в летнее время солнце нагревает землю, а из-за турбулентности тепло поднимается в приземный слой воздуха. Однако зимой нижние слои существенно остужаются. Возникновение облаков, образующихся в местах низкого давления, тоже воздействует на температуру. С началом циклона наблюдается приближение теплого фронта. Это тоже влияет на то, что людям вокруг кажется намного теплее, чем есть на самом деле.
Облака покрывают местность, из-за этого тепло от земной поверхности не испаряется в высшие слои атмосферы. На самом деле облаками является водяной пар. Из него формируются льдины, а при переходе жидкого состояния в твёрдое, согласно законам физики, возникает теплота. Таким образом вокруг начинают кружить снежинки, дарящие тепло и радость. Однако не стоит забывать о физиологических особенностях человека, его одежды и метеорологических факторах окружающей среды. Эксперт отмечает, что при температуре 0 или минус 1 градус, если наблюдается повышенная влажность и сильный ветер, может возникать ощущение, словно на улице намного холоднее, чем на самом деле.