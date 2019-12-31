Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил ощущение теплоты при снегопаде





По словам Романа Вильфанда, в летнее время солнце нагревает землю, а из-за турбулентности тепло поднимается в приземный слой воздуха. Однако зимой нижние слои существенно остужаются. Возникновение облаков, образующихся в местах низкого давления, тоже воздействует на температуру. С началом циклона наблюдается приближение теплого фронта. Это тоже влияет на то, что людям вокруг кажется намного теплее, чем есть на самом деле.Облака покрывают местность, из-за этого тепло от земной поверхности не испаряется в высшие слои атмосферы. На самом деле облаками является водяной пар. Из него формируются льдины, а при переходе жидкого состояния в твёрдое, согласно законам физики, возникает теплота. Таким образом вокруг начинают кружить снежинки, дарящие тепло и радость. Однако не стоит забывать о физиологических особенностях человека, его одежды и метеорологических факторах окружающей среды. Эксперт отмечает, что при температуре 0 или минус 1 градус, если наблюдается повышенная влажность и сильный ветер, может возникать ощущение, словно на улице намного холоднее, чем на самом деле.