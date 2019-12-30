Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь показала снимок в жакете на голое тело

Экс-участники проекта "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь воспитывают двоих детей, мужчина построил успешный бизнес и успел обзавестись жильем в Турции. Дарья Пынзарь не скрывает, что делала несколько пластических операций, продолжая радовать своих поклонников красивыми снимками на фоне пляжных пейзажей.Накануне нового года Дарья Пынзарь все же решила показать новый образ, для чего надела белый пиджак на голое тело, слегка прикрыв ним пышную грудь. На снимке звезда сидит у стойки, а дополняют образ туфли на высоком каблуке и красная помада.Поклонники поспешили раскритиковать экс-участницу реалити-шоу, спросив, не против ли муж настолько откровенных фотосессий, и отметив, что матери двоих детей стоило бы вести себя приличнее. Однако нашлись и те, кто поблагодарил звезду за такой смелый снимок и добавил, что она выглядит потрясающе.