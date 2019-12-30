Сын Александра Половцева вынужден жить на съемной квартире с ребенком и работать у матери





Степан Половцев уже два года живет в браке, а также воспитывает сына Эрика. Однако молодой семье приходится ютиться на съемной квартире, а работает сын знаменитости у матери. По словам актера, его наследник хочет всего добиться самостоятельно и не просит помощи. В проектах Юлии Соболевской он часто выступает помощником оператора и художником по свету. Александр Половцев сам недавно стал отцом снова — его третья жена Эсана Муратова родила сына Андрея в 2016 году и дочь Яну в мае 2017.Артист тщательно следит за своим здоровьем, чтобы вырастить младших детей, которые любят проводить с ним время. Матери его детей нашли общий язык и даже привозят друг другу сувениры из путешествий.