Ученые из России разработали препарат от хронического гепатита В





Во время общения с журналистами представительница ведомства высказалась, что на территории России наблюдается большое количество пациентов с хроническим гепатитом B. Над поиском решения проблемы работали сотрудники Института эпидемиологии, и в результате получили мощное лекарство против недуга. Уже через два года указанный препарат предоставит возможность полностью вылечить заболевание.Анна Попова также обратила внимание на осуществляемые значимые шаги в сфере профилактики инфекционных заболеваний, например, за последние 15 лет в 16 раз снизилось число пациентов с острым гепатитом B.