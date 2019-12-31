Ученые из России разработали препарат от хронического гепатита В
Ученые из России в рамках масштабной работы сумели изобрести лекарство, которое направлено на борьбу с гепатитом B. Соответствующими сведениями поделилась с общественностью стоящая во главе Роспотребнадзора Анна Попова.
Во время общения с журналистами представительница ведомства высказалась, что на территории России наблюдается большое количество пациентов с хроническим гепатитом B. Над поиском решения проблемы работали сотрудники Института эпидемиологии, и в результате получили мощное лекарство против недуга. Уже через два года указанный препарат предоставит возможность полностью вылечить заболевание.
Анна Попова также обратила внимание на осуществляемые значимые шаги в сфере профилактики инфекционных заболеваний, например, за последние 15 лет в 16 раз снизилось число пациентов с острым гепатитом B.
Во время общения с журналистами представительница ведомства высказалась, что на территории России наблюдается большое количество пациентов с хроническим гепатитом B. Над поиском решения проблемы работали сотрудники Института эпидемиологии, и в результате получили мощное лекарство против недуга. Уже через два года указанный препарат предоставит возможность полностью вылечить заболевание.
Анна Попова также обратила внимание на осуществляемые значимые шаги в сфере профилактики инфекционных заболеваний, например, за последние 15 лет в 16 раз снизилось число пациентов с острым гепатитом B.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:06