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Ученые из России разработали препарат от хронического гепатита В

Ученые из России в рамках масштабной работы сумели изобрести лекарство, которое направлено на борьбу с гепатитом B. Соответствующими сведениями поделилась с общественностью стоящая во главе Роспотребнадзора Анна Попова.
Ученые из России разработали препарат от хронического гепатита В

Во время общения с журналистами представительница ведомства высказалась, что на территории России наблюдается большое количество пациентов с хроническим гепатитом B. Над поиском решения проблемы работали сотрудники Института эпидемиологии, и в результате получили мощное лекарство против недуга. Уже через два года указанный препарат предоставит возможность полностью вылечить заболевание.

Анна Попова также обратила внимание на осуществляемые значимые шаги в сфере профилактики инфекционных заболеваний, например, за последние 15 лет в 16 раз снизилось число пациентов с острым гепатитом B.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:06

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