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"Регулярно высылает деньги": Татьяна Владимировна Рапунцель рассказала о помощи Ильи Яббарова ее дочери Алене

Татьяна Владимировна Григорьевская недавно пообщалась со своими поклонниками в Instagram и, отвечая на вопросы, рассказала, как Илья Яббаров после расставания с Аленой Рапунцель помогает ей и маленькому сыну Богдану. Звезда реалити-шоу отметила, что мужчина регулярно высылает деньги.
"Регулярно высылает деньги": Татьяна Владимировна Рапунцель рассказала о помощи Ильи Яббарова ее дочери Алене

Мать Алены Савкиной Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала, что Илья Яббаров сейчас находится на Сейшелах и не общается с маленьким сыном Богданом, однако мужчина регулярно высылает экс-избраннице деньги на его воспитание. По словам телебабушки, на алименты Рапунцель-младшая не подавала, а потому суммы разнятся, в зависимости от заработков саратовского шансонье.

Помимо денег, отметила Татьяна Владимировна, Илья Яббаров покупает сыну вещи, а его нынешняя девушка Анастасия Голд не против этого, однако иногда между ними все же случаются потасовки из-за общения мужчины с экс-избранницей.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:00

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