"Регулярно высылает деньги": Татьяна Владимировна Рапунцель рассказала о помощи Ильи Яббарова ее дочери Алене





Мать Алены Савкиной Татьяна Владимировна Григорьевская рассказала, что Илья Яббаров сейчас находится на Сейшелах и не общается с маленьким сыном Богданом, однако мужчина регулярно высылает экс-избраннице деньги на его воспитание. По словам телебабушки, на алименты Рапунцель-младшая не подавала, а потому суммы разнятся, в зависимости от заработков саратовского шансонье.Помимо денег, отметила Татьяна Владимировна, Илья Яббаров покупает сыну вещи, а его нынешняя девушка Анастасия Голд не против этого, однако иногда между ними все же случаются потасовки из-за общения мужчины с экс-избранницей.