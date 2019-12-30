Звезда «Дом-2» Анастасия Стецевят закрутила роман с экс-бойфрендом Алеси Семеренко





Достаточно долгое время у Насти Стецевят никак не получалось построить хоть какие-то отношения на «Дом-2», но теперь блондинка счастлива. Ранее она признавалась, что все люди, которые за ней ухаживают, ей не сильно нравятся, потому что у нее не выходит забыть бывшего парня.В итоге все же нашелся тот, кто смог растопить лед в ее сердце. Теперь новогодние праздники она проведет с Виталием Еворовским.Девушку тут же начали поздравлять с тем, что она, наконец, обрела счастье. Пользователи Сети также написали, что желают ребятам всего самого наилучшего.Напомним, что ранее Анастасия Стецевят пыталась наладить отношения с многими участниками, но у нее ничего не получалось. В числе тех, кого Стецевят выбирала себе в пару, и Федор Стрелков. Не получалось у девушки и наладить нормальные отношения в коллективе, пока Настя Стецевят был одна, она очень часто ругалась с коллегами по телестройке, изменится ли теперь ее поведение покажет время.