Jaguar Land Rover рассказал о новинках для рынка России в 2020 году





Jaguar Land Rover в 2020 году намерен покорить российский автолюбителей не количеством, а качеством. В первой половине года намечен старт продаж родстера Jaguar F-Type. Вариант 2021 модельного года предположит покупателям выбор между тремя двигателями: V4, V6 и V8. Они получат 300, 380 и 575 лошадиных сил соответственно. Вне зависимости от мотора автомобиль должен располагать 8-ступенчатой трансмиссией. Отдельно стоит отметить специальную версию модели – Jaguar F-Type R. Она будет иметь двигатель, выдающий 575 «лошадок» и 700 Нм крутящего момента. Цена базовой версии составит 5 млн 715 тысяч рублей, автомобиль уже доступен для предварительного заказа.Обновленный кроссовер Land Rover Defender доберется до рынка России лишь весной. Автомобиль построен на базе новой алюминиевой платформы с полностью независимой подвеской. Покупателям на выбор предложат два бензиновых мотора мощностью 300 и 400 «лошадок». Также будут доступны варианты, работающие на дизеле, они должны выдавать 200 и 240 лошадиных сил. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Цену Land Rover Defender производитель планирует сообщить уже во второй половине 2020 года.