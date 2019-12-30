Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов пожаловался, что находится на грани нервного срыва из-за поведения Юлии Белой
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов следом за своей избранницей Юлией Белой улетел на Сейшелы. Однако перед отъездом он пожаловался, что находится на грани нервного срыва, а виновата во всем якобы избранница молодого человека.
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов не выдержал и признался Юлии Белой, что больше не может так строить с ней отношения. Молодой человек находится, по его словам, на грани нервного срыва и даже не знает, хочет ли он дальше продолжать попытки наладить отношения.
На тет-а-тете с Ольгой Орловой мужчина рассказал, что буквально с ума сходит из-за поведения Юлии Белой, ведь она не только часто бросает молодого человека в одиночестве, гуляя по клубам, но и возвращается в Периметр в непонятном состоянии. Мужчина уже готов и вовсе расстаться с избранницей навсегда, если она не попытается исправить ситуацию.
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов не выдержал и признался Юлии Белой, что больше не может так строить с ней отношения. Молодой человек находится, по его словам, на грани нервного срыва и даже не знает, хочет ли он дальше продолжать попытки наладить отношения.
На тет-а-тете с Ольгой Орловой мужчина рассказал, что буквально с ума сходит из-за поведения Юлии Белой, ведь она не только часто бросает молодого человека в одиночестве, гуляя по клубам, но и возвращается в Периметр в непонятном состоянии. Мужчина уже готов и вовсе расстаться с избранницей навсегда, если она не попытается исправить ситуацию.