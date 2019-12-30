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Samsung разрабатывает растягивающийся смартфон-слайдер

Недавно Samsung запатентовала в США новую технологию, которая может лечь в основу нового гаджета. Южнокорейская компания разрабатывает растягивающийся смартфон-слайдер, который станет первым в своём роде.
Samsung разрабатывает растягивающийся смартфон-слайдер

В настоящее время Samsung является законодателем мод на рынке. Представители Apple с трудом соревнуются с конкурентом, каждый год представляя всё меньше оригинальных решений для гаджетов. Южнокорейцы также не радуют большим разнообразием при создании обычных "умных" телефонов, но пытаются захватить нишу девайсов со специальными возможностями. Именно таким оказался первый гибкий аппарат Galaxy Fold. Он хоть и не оказался прорывом, тем не менее, компания уже работает над второй подобной моделью, готовясь к рыночному противостоянию с RAZR 2019. Не исключено, что в линейке производителя появится ещё один уникальный гаджет, которым окажется смартфон-слайдер.

Предоставленный патент не раскрывает технических подробностей, но, по имеющимся данным, инженерам удалось добиться того, чтобы экран растягивался по вертикали. Не исключено, производитель может не использовать запатентованную разработку, и она так и останется существовать только на бумаге, но шанс на реализацию проекта есть.

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Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:20

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