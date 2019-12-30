Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко подлечил нервную систему Ольги Рапунцель в образе врача-невропатолога
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко, как известно, очень страрается заботиться о своей супруге Ольге Рапунцель. Недавно мужчина предстал перед возлюбленной в образе врача-невропатолога и подлечил ее нервную систему.
Дмитрий Дмитренко не только надел белый халат, но и вооружился молоточком и всеми атрибутами врача, заявившись в таком виде в комнату, где беременная Ольга Рапунцель лежала на кровати. Муж заботливо покормил жену вареньем, затем помассажировал ей спину и постучал молоточком.
Видимо, сеанс терапии понравился не только Ольге Рапунцель, но и маленькой дочери супругов Василисе, ведь она весело бегала по комнате, а звезда проекта "Дом-2" в итоге улыбнулась, поблагодарив избранника за заботу.
Дмитрий Дмитренко не только надел белый халат, но и вооружился молоточком и всеми атрибутами врача, заявившись в таком виде в комнату, где беременная Ольга Рапунцель лежала на кровати. Муж заботливо покормил жену вареньем, затем помассажировал ей спину и постучал молоточком.
Видимо, сеанс терапии понравился не только Ольге Рапунцель, но и маленькой дочери супругов Василисе, ведь она весело бегала по комнате, а звезда проекта "Дом-2" в итоге улыбнулась, поблагодарив избранника за заботу.