Андрей Шабарин в следующем году готов купить дом за 10 миллионов рублей
Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин не намерен долго оставаться в Периметре. Как рассказал избранник Розалии Райсон, в следующем году он готов купить дом, потратив на покупку 10 миллионов рублей.
Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин, как и многие, поделился своими планами на 2020 год. Как оказалось, мужчина планирует купить большоц дом, где бы он и Розалия Райсон могли растить детей и жить счастливо. В планах влюбленных обзавестись жильем уже в следующем году, а на покупку мужчина готов потратить 10 миллионов рублей.
Учитывая, что Розалии Райсон после пластики груди нельзя беременеть на протяжении года, пара как раз успеет переехать и обжиться на новом месте. Пока же они продолжают строить отношения на проекте "Дом-2", но вечера все чаще проводят в уютных кафешках за Периметром.
Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин, как и многие, поделился своими планами на 2020 год. Как оказалось, мужчина планирует купить большоц дом, где бы он и Розалия Райсон могли растить детей и жить счастливо. В планах влюбленных обзавестись жильем уже в следующем году, а на покупку мужчина готов потратить 10 миллионов рублей.
Учитывая, что Розалии Райсон после пластики груди нельзя беременеть на протяжении года, пара как раз успеет переехать и обжиться на новом месте. Пока же они продолжают строить отношения на проекте "Дом-2", но вечера все чаще проводят в уютных кафешках за Периметром.