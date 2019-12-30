В Сети появились изображения нового электрического кроссовера Mercedes EQA
Компания Mercedes продолжает работать над расширением ассортимента автомобилей с электродвигателями. Теперь в Сети появились изображения нового электрического кроссовера Mercedes EQA, однако выход модели на рынок состоится еще не скоро.
Данный автомобиль является электрической версией модели Mercedes-Benz GLA. Этот автомобиль представляет собой компактный кроссовер, имеющий сдержанный внешний вид. Машина получила название Mercedes EQA и уже сейчас проходит испытания на дорогах общего назначения в Северной Европе. Там электрический кроссовер, полностью покрытый камуфляжем, был заснят фотошпионами.
На основании этих снимков дизайнеры представили собственные изображения Mercedes EQA. Внешний вид электрического кроссовера вдохновлялся похожей моделью бренда – Mercedes EQS. Главные перемены по сравнению с Mercedes-Benz GLA произошли в задней части. В основном они связаны с отсутствием выхлопных труб и другим дизайном бампера. При этом перемены коснулись и задних фонарей, теперь они соединены тонкой полоской из светодиодов.
Передняя часть электрического кроссовера Mercedes EQA похвастается измененным внешним видом радиаторной решетки, ведь теперь она стала фиктивной. Также новинка получит матовую цветовую гамму и крупные колесные диски. Выход модели на рынок эксперты не ждут раньше 2021 года, при этом представить авто в рамках автосалона могут уже в 2020-м.
Данный автомобиль является электрической версией модели Mercedes-Benz GLA. Этот автомобиль представляет собой компактный кроссовер, имеющий сдержанный внешний вид. Машина получила название Mercedes EQA и уже сейчас проходит испытания на дорогах общего назначения в Северной Европе. Там электрический кроссовер, полностью покрытый камуфляжем, был заснят фотошпионами.
На основании этих снимков дизайнеры представили собственные изображения Mercedes EQA. Внешний вид электрического кроссовера вдохновлялся похожей моделью бренда – Mercedes EQS. Главные перемены по сравнению с Mercedes-Benz GLA произошли в задней части. В основном они связаны с отсутствием выхлопных труб и другим дизайном бампера. При этом перемены коснулись и задних фонарей, теперь они соединены тонкой полоской из светодиодов.
Передняя часть электрического кроссовера Mercedes EQA похвастается измененным внешним видом радиаторной решетки, ведь теперь она стала фиктивной. Также новинка получит матовую цветовую гамму и крупные колесные диски. Выход модели на рынок эксперты не ждут раньше 2021 года, при этом представить авто в рамках автосалона могут уже в 2020-м.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:56