В Омске найден стоящий на коленях труп мужчины





По предварительной информации, смерть 55-летнего гражданина наступила в результате асфиксии. Труп мужчины шокировал граждан, поскольку стоял недалеко от дома на коленях и его было видно из окна. Его обнаружили ранним утром 28 декабря. Выяснилось, что погибшему было 55 лет, и он жил неподалеку от места инцидента.По факту смерти мужчины сотрудники правоохранительных органов проведут расследование.