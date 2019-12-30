В Омске найден стоящий на коленях труп мужчины
На окраине Омска местные жители нашли недалеко от жилого дома мертвого 55-летнего мужчину, стоящего на коленях. Судмедэксперты не обнаружили следы насильственной смерти на теле покойного.
По предварительной информации, смерть 55-летнего гражданина наступила в результате асфиксии. Труп мужчины шокировал граждан, поскольку стоял недалеко от дома на коленях и его было видно из окна. Его обнаружили ранним утром 28 декабря. Выяснилось, что погибшему было 55 лет, и он жил неподалеку от места инцидента.
По факту смерти мужчины сотрудники правоохранительных органов проведут расследование.
По предварительной информации, смерть 55-летнего гражданина наступила в результате асфиксии. Труп мужчины шокировал граждан, поскольку стоял недалеко от дома на коленях и его было видно из окна. Его обнаружили ранним утром 28 декабря. Выяснилось, что погибшему было 55 лет, и он жил неподалеку от места инцидента.
По факту смерти мужчины сотрудники правоохранительных органов проведут расследование.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26