Отец Греты Тунберг признался, что решил стать веганом ради дочери
Отец Греты Тунберг рассказал, что решил стать веганом ради дочери. Актер Сванте Тунберг пообщался о личном с представителями BBC, куда его наследницу позвали в качестве временной ведущей.
По словам Сванте Тунберга, несколько лет назад его наследница начала отказываться от еды, а также избегала общения с кем-либо. Тот период стал тяжелым для его дочери, поэтому он решился на это, чтобы спасти ее. Его супруга, оперная исполнительница Малена Эрнман, тоже внесла свой вклад в виде отказа от перелетов на самолете, которые наносят ущерб экологии. По мнению актера, это дало Грете Тунберг большой запас энергии, чтобы преодолеть трудности. Когда у ребенка выявили синдром Аспергера, семья сплотилась, начала проводить вместе больше времени, чтобы решить проблему сообща.
Когда Грета Тунберг стала поднимать важные экологические вопросы, ее родители были настроены против этого, поскольку из-за своей деятельности девочка пропускала школьные занятия и столкнулась с ненавистью со стороны противников ее позиции.
По словам Сванте Тунберга, несколько лет назад его наследница начала отказываться от еды, а также избегала общения с кем-либо. Тот период стал тяжелым для его дочери, поэтому он решился на это, чтобы спасти ее. Его супруга, оперная исполнительница Малена Эрнман, тоже внесла свой вклад в виде отказа от перелетов на самолете, которые наносят ущерб экологии. По мнению актера, это дало Грете Тунберг большой запас энергии, чтобы преодолеть трудности. Когда у ребенка выявили синдром Аспергера, семья сплотилась, начала проводить вместе больше времени, чтобы решить проблему сообща.
Когда Грета Тунберг стала поднимать важные экологические вопросы, ее родители были настроены против этого, поскольку из-за своей деятельности девочка пропускала школьные занятия и столкнулась с ненавистью со стороны противников ее позиции.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:04