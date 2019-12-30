Отец Греты Тунберг признался, что решил стать веганом ради дочери





По словам Сванте Тунберга, несколько лет назад его наследница начала отказываться от еды, а также избегала общения с кем-либо. Тот период стал тяжелым для его дочери, поэтому он решился на это, чтобы спасти ее. Его супруга, оперная исполнительница Малена Эрнман, тоже внесла свой вклад в виде отказа от перелетов на самолете, которые наносят ущерб экологии. По мнению актера, это дало Грете Тунберг большой запас энергии, чтобы преодолеть трудности. Когда у ребенка выявили синдром Аспергера, семья сплотилась, начала проводить вместе больше времени, чтобы решить проблему сообща.Когда Грета Тунберг стала поднимать важные экологические вопросы, ее родители были настроены против этого, поскольку из-за своей деятельности девочка пропускала школьные занятия и столкнулась с ненавистью со стороны противников ее позиции.