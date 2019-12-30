Папарацци застали Шэрон Стоун без макияжа во время похода к косметологу
Не так давно папарацци застали Шэрон Стоун без макияжа во время её похода к косметологу. Поклонники расстроились, увидев постаревшую знаменитость без макияжа.
Время не стоит на месте и былые кумиры постепенно уходят с арены славы. Недавно многие фанаты были поражены тем, как годы изменили Шэрон Стоун. Былой секс-символ из 90-х, по их мнению, растратил прежнюю красоту, которая сменилась морщинами. Такой почитатели увидели актрису на снимке, опубликованном папарацци. Фотографы подкараулили звезду, сняв её без макияжа. Стоит отметить, она не стала вступать в конфликт с представителями "жёлтой" прессы и даже улыбнулась им, но её внешний вид не произвёл должного эффекта на фолловеров, и те с разочарованием признали, что лучшие времена артистки уже позади.
Тем не менее, нашлись и защитники, которые отметили, Шэрон Стоун заслуживает уважения, поскольку в 61-летнем возрасте при помощи косметики она может быстро вернуть себе облик многолетней давности. Многочисленные фотографии, демонстрирующие это, знаменитость часто публикует в личном микроблоге.
Время не стоит на месте и былые кумиры постепенно уходят с арены славы. Недавно многие фанаты были поражены тем, как годы изменили Шэрон Стоун. Былой секс-символ из 90-х, по их мнению, растратил прежнюю красоту, которая сменилась морщинами. Такой почитатели увидели актрису на снимке, опубликованном папарацци. Фотографы подкараулили звезду, сняв её без макияжа. Стоит отметить, она не стала вступать в конфликт с представителями "жёлтой" прессы и даже улыбнулась им, но её внешний вид не произвёл должного эффекта на фолловеров, и те с разочарованием признали, что лучшие времена артистки уже позади.
Тем не менее, нашлись и защитники, которые отметили, Шэрон Стоун заслуживает уважения, поскольку в 61-летнем возрасте при помощи косметики она может быстро вернуть себе облик многолетней давности. Многочисленные фотографии, демонстрирующие это, знаменитость часто публикует в личном микроблоге.