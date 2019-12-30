Юлия Ефременкова поблагодарила маму за ласку и заботу и попросила прощения за громкие слова

"Мама для всех нас самый главный и любимый человек в жизни. Любовь к ней самая святая. Никогда нам не возместить всё то, что она на протяжении всей жизни делала для нас и ради нас. Её морщинки у глаз из-за бессонных ночей у нашей кровати, добрый взгляд, нежные и теплые руки, готовые снять любую боль, ласковое "люблю" - всё это так дорого каждому из нас.



Мамочка, спасибо за всё, за теплоту и ласку, за любовь и поддержку, за веру и прощение, за бессонные ночи, за нежность рук! Прощу простить за громкие слова, обиды и непослушание! Ты - ангел, ты свет, ты самый родной человек! Цените и берегите своих мамочек, ведь это самые главные люди в нашей жизни", - написала телеведущая.

В своем микроблоге в Instagram Юлия Ефеменкова трогательно обратилась к своей маме, поблагодарив ее за те бессонные ночи, которые женщина провела вместе с дочерью, подаренную доброту, ласку, нежность и любовь.В комментариях поклонники поддержали кумира и отметили, что действительно нужно никогда не забывать о родных, любить и ценить их, стараться больше проводить времени с семьей, пока есть такая возможность.