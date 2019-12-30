Составлен ТОП самых крупных природных катаклизмов 2019 года





Самые крупные потери от природного катаклизма понесла Калифорния. От лесных пожаров американский штат понес ущерб в размере 25 млрд долларов. Второе место по разрушительности досталось тайфуну «Хагибис», обрушившемуся на Японию в октябре – 15 млрд. Если добавить к нему еще и тайфун «Факсай», зафиксированный в стране месяцем ранее, то ущерб возрастет до 24 млрд. Следующая строчка досталась наводнению в центральной полосе США – 12,5 млрд.Четвертым по ущербу природным катаклизмом в 2019 году стала катастрофа в Китае. Паводки нанесли ущерб в размере 12 млрд долларов. Пятая строчка досталась урагану «Дориан», от которого Северная Америка пострадала на 11,4 млрд. Следом идут два наводнения в Индии и Китае. Ущерб от каждого из них составил по 10 млрд.Самым крупным природным катаклизмом по числу жертв среди населения стало наводнение в Индии, в его результате погибли 1,9 тысяч человек. Дальше расположился тропический циклон «Йдай» в Африке, он отобрал жизни 1,3 тысячи жителей.Эксперты констатируют, 2019 год выдался для населения Земли крайне неудачным. По его результатам, была нарушена нормальная жизнь десятков миллионов человек в разных частях мира.