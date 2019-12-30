Участников проекта "Дом-2" Юлию Белую и Евгения Ромашова отправили на Сейшелы





Только недавно участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов прилетели в Москву, где строили отношения в Периметре. Однако пара постоянно дралась, влюбленные ругались между собой даже без повода, а также скандалили с коллегами, что, видимо, вынудило руководство отправить их обратно на острова, где молодые люди уже привыкли жить.Федор Стрелков среди других пожаловался, что Евгений Ромашов якобы не слушает дельных советов, помирить его с возлюбленной попросту невозможно. Однако стоит отметить, что Ромашов улетел на Сейшелы, прихватив с собой кольцо, а еще недавно пара и вовсе хотела расстаться.Поклонники подозревают, что Евгения Ромашова и Юлию Белую попросту удерживают вместе, они играют роль, которую им навязало руководство, ведь влюбленные люди не могут постоянно так ссориться и драться. Ромашов, тем не менее, в Москве уже успел приревновать избранницу к другу Иосифу Оганесяну, хотя они просто выпили по чашке кофе. Следом, как и прежде, последовал скандал участника реалити-шоу с женой Сашей Черно, которая и до этого не одобряла друга возлюбленного.