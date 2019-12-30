Поклонники предполагают, что Ольга Бузова пристроит на проект "Дом-2" Давида Манукяна





Как известно, Ольга Бузова помимо участия в проекте "Дом-2" выступает и строит карьеру певицы, ведет свой бренд одежды и ездит на гастроли. От работы в реалити-шоу она вполне может отказаться, а потому, как гласят слухи в Сети, поставила организаторам условие, либо она уходит навсегда, либо на проекте будет работать возлюбленный певицы Давид Манукян.Руководство оказалось не против, им нужен свежий взгляд на ситуацию на реалити-шоу, а Влад Кадони часто ведет себя, по мнению многих поклонников, предвзято, показывая уважение к старым участникам проекта и критикуя новых. Сначала, как пишут в Сети, Влад Кадони и Давид Манукян будут вести программу по очереди, а затем блогер полностью заменит телеведущего.