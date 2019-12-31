Дочь Владимира Машкова Мария не встретила одобрения отца при переезде в США





Наследница режиссёра отметила, для человека смена места жительства - это всегда важный шаг. Люди по-разному относятся к тем, кто решил попробовать жить на новом месте. Если говорить о США, то часть знакомых сразу начинает запугивать и констатирует, что выходцы из России не нужны американцам. Другие же винят в вывозе капиталов, если таковые имеются. Мария Машкова признаётся, неоднократно она хотела всё бросить и уехать домой, но муж терпеливо убеждал её, что пройдёт немного времени и ей удастся акклиматизироваться, им при этом разбирал уже собранные чемоданы. Кроме того, не всегда можно встретить поддержку среди родителей. Актриса не получила её от Владимира Машкова, он не балует её дорогими подарками, например, машинами и квартирами. Лишь мать отнеслась к переезду спокойно и старается проявлять максимальное участие в жизни дочери.Тем не менее, однажды артиста всё же едва не вернулась в РФ, поскольку её брак был на грани разрыва. Её супруг четыре года снимал документальный фильм, и это стоило ей немалых нервов. Впоследствии она признала свою неправоту, когда тот получил за эту работу трофей.