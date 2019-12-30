К сыну Анфисы Чеховой Соломону пришел Дед Мороз с дрессированными крысами

На фото семилетний Соломон позирует с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также держит на руке дрессированную крысу. Ручное животное развлекало сына звезды, пока домашний питомец Чеховой по кличке Картошка радостно на нее облизывался. Телеведущая поблагодарила аниматоров за роскошную новогоднюю программу, отметив, что Соломон оказался впечатлен.В комментариях поклонники поздравили звезду с наступающим Новым годом, но некоторые раскритиковали внешний вид Снегурочки. По мнению фолловеров Чеховой, эта женщина похожа на продавщицу с рынка.