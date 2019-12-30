Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель загадала себе в Новый год нового мужчину





Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина-Рапунцель только недавно распрощалась с двумя мужчинами, однако она не теряет надежду на счастливую личную жизнь. В Новый год молодая мамочка уже загадала себе нового мужчину. В праздники она отправится вместе с мамой и маленьким сыном Богданом во Владивосток. Там у девушки будет время не только посидеть за столом с родными, но и найти нового избранника.В Периметр Алена Савкина надеется вернуться не одна, и ее мечты вполне могут стать реальностью, ведь Ольга Рапунцель в свое время привела на проект Дмитрия Дмитренко, нашла она мужчину во Владивостоке. Сейчас пара счастлива и ждет рождения второго ребенка.