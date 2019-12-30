Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов продолжает войну с Элиной Камирен за дочь





Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов очень хотел общаться с дочерью, но Элина Камирен была категорически против встреч отца с ребенком. После длительных конфликтов экс-супругам удалось договориться, мужчина выплатил алименты и даже переехал в Сочи, чтобы быть поближе к наследнице, а Камирен позволила ему встречаться с дочерью.Однако теперь Элина Камирен показывает в соцетях снимки только с младшей дочерью, старшая, как известно, проживает с Александром Задойновым, а о нем самом и вовсе не хочет слышать. На вопрос, куда пропал экс-избранник, бывшая проектантка отвечает: "А кто это такой?" Сам же Задойнов тоже публикует фото только с одной наследницей, вторую мать увезла с собой в Москву, где проживает на данный момент.