Сергей Бадюк госпитализирован во время путешествия по Таиланду

Согласно словам Бадюка, он отправился в Таиланд, где у него неожиданно начал выходить камень из почки. Актер отметил, что врачи дают ему благоприятные прогнозы и он уверен, что скоро поправится. Главная неприятность заключается в том, что ему отказывают выплачивать страховку в компании “АльфаСтрахование”, где он приобрел один из не дешевых полисов. Он уверяет, что купил страховку на 50 тыс. евро, а лечение стоит 10 тыс. евро, но его команда уже третьи сутки не может добиться выплат. Бадюк проинформировал о скорой операции, а также пожелал поклонникам здоровья и счастливых праздников.В комментариях многие пожелали артисту скорейшего выздоровления, а также некоторые коллеги предложили помощь.