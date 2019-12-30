Муж Нюши Игорь Сивов опубликовал фото с детьми от разных браков
Муж певицы Нюши Игорь Сивов решил показать подписчикам в Instagram своих наследников от разных браков. На опубликованном снимке супруг артистки запечатлен сразу с тремя детьми: двумя сыновьями и дочерью Симбой.
Игорь Сивов и Нюша тщательно скрывают свою личную жизнь, поэтому все важные новости их поклонники узнают с большим опозданием. Артистка родила дочь еще в ноябре прошлого года, а представила публике только в текущем декабре. Певица рассказала, что девочку зовут Симба. Такое необычное имя очень понравилось обоим родителям.
В отличии от Нюши Симба не стала для Игоря Сивова первым ребенком. Супруг артистки уже был женат и становился отцом дважды. В браке с хореографом Еленой у него родились два сына. Недавно муж артистки решил устроить для своих детей от разных браков настоящий семейный праздник. Он собрал их вместе, и они отлично провели время. Радостные лица всех детей, а также их гордого отца можно увидеть на опубликованном фото. Сыновья супруга исполнительницы от прошлых браков одеты в белые новогодние свитера, а он сам и его дочь Симба – в красные.
По словам Игоря Сивова, все дети появляются на свет с одной целью – быть любимыми. Муж Нюши прикладывает все свои силы для того, чтобы наследники чувствовали его любовь и заботу. Также он заявил, что учится быть хорошим отцом ежедневно, в этом ему помогает супруга, друзья и знакомые.
Игорь Сивов и Нюша тщательно скрывают свою личную жизнь, поэтому все важные новости их поклонники узнают с большим опозданием. Артистка родила дочь еще в ноябре прошлого года, а представила публике только в текущем декабре. Певица рассказала, что девочку зовут Симба. Такое необычное имя очень понравилось обоим родителям.
В отличии от Нюши Симба не стала для Игоря Сивова первым ребенком. Супруг артистки уже был женат и становился отцом дважды. В браке с хореографом Еленой у него родились два сына. Недавно муж артистки решил устроить для своих детей от разных браков настоящий семейный праздник. Он собрал их вместе, и они отлично провели время. Радостные лица всех детей, а также их гордого отца можно увидеть на опубликованном фото. Сыновья супруга исполнительницы от прошлых браков одеты в белые новогодние свитера, а он сам и его дочь Симба – в красные.
По словам Игоря Сивова, все дети появляются на свет с одной целью – быть любимыми. Муж Нюши прикладывает все свои силы для того, чтобы наследники чувствовали его любовь и заботу. Также он заявил, что учится быть хорошим отцом ежедневно, в этом ему помогает супруга, друзья и знакомые.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:16