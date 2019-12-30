Муж Нюши Игорь Сивов опубликовал фото с детьми от разных браков





Игорь Сивов и Нюша тщательно скрывают свою личную жизнь, поэтому все важные новости их поклонники узнают с большим опозданием. Артистка родила дочь еще в ноябре прошлого года, а представила публике только в текущем декабре. Певица рассказала, что девочку зовут Симба. Такое необычное имя очень понравилось обоим родителям.В отличии от Нюши Симба не стала для Игоря Сивова первым ребенком. Супруг артистки уже был женат и становился отцом дважды. В браке с хореографом Еленой у него родились два сына. Недавно муж артистки решил устроить для своих детей от разных браков настоящий семейный праздник. Он собрал их вместе, и они отлично провели время. Радостные лица всех детей, а также их гордого отца можно увидеть на опубликованном фото. Сыновья супруга исполнительницы от прошлых браков одеты в белые новогодние свитера, а он сам и его дочь Симба – в красные.По словам Игоря Сивова, все дети появляются на свет с одной целью – быть любимыми. Муж Нюши прикладывает все свои силы для того, чтобы наследники чувствовали его любовь и заботу. Также он заявил, что учится быть хорошим отцом ежедневно, в этом ему помогает супруга, друзья и знакомые.