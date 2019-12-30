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В России представили игровой монитор Acer Predator CG7

На рынке России дебютировал новый игровой монитор Acer Predator CG7. Данный девайс позволяет оценить качество любой современной игры, поскольку отвечает всем последним техническим требованиям.

Разрешение экрана новинки составляет 3 840 на 2 160 точек, а изображение транслируется в формате 4K UHD на дисплее с IPS-матрицей. Производитель отмечает, устройство имеет специальную функцию, которая позволяет реализовать самую лучшую цветопередачу и контрастность при высокой частоте обновления кадров, которую при желании можно поднять до показателя в 144 Гц. Размер же этой панели составляет 43 дюйма по диагонали. Acer Predator CG7 подойдёт как любителям, желающим изредка проводить перед ним время, так и профессиональным игрокам, которые желают иметь не только самую лучшую картинку, но и производительность. Скорость отклика составляет всего 1 мс, а ошибки изображения и пиксельные артефакты фильтрует технология NVIDIA G-SYNC, которая синхронизируется с видеокартой. Помимо этого, пользователю доступны и дополнительные инструменты, позволяющие погрузиться в игру. Речь идёт о светодиодных лентах, подключающихся к монитору. Они могут подстраиваться под свечение изображения на экране, а можно их настроить, чтобы те реагировали на изменения музыкальных колебаний. Новинка одинаково подходит как для приверженцев персональных компьютеров, так и для владельцев игровых консолей.

Для удобства Acer Predator CG7 имеет все необходимые порты расширения, и один из них позволяет заряжать мобильные гаджеты. Управление же им осуществляется при помощи пульта управления. В устройстве присутствует специальная функция, которая регулирует яркость картинки в зависимости от освещения в комнате и выключает его, если пользователь надолго отлучился. Монитор уже имеется в продаже в России по цене 100 тысяч рублей.

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Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:52

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