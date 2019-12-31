Эксперт: Употребление клубники улучшает сексуальную производительность у мужчин





Клубника не только обладает отличный вкусом, но и имеет большое количество полезных витаминов. Она подходит как для мужской половины человечества, так и для женской. Однако эксперт отмечает, что первые должны употреблять её в большем количестве. Основная причина в том, что, эта ягода может усиливать либидо и увеличивает фертильность за счет того, что в её составе содержатся антиоксиданты, минералы и витамины, а также другие микроэлементы.Помимо улучшения сексуальной производительности, клубника может приносить пользу для психического здоровья. Мужчины, которые страдают от проблем с артериальным давлением, должны также ввести в рацион клубнику. Также эта ягода улучшает здоровье глаз и отбеливает зубы. Диетолог отмечает, что клубника способствует укреплению мышц, замедлению развития онкологических заболеваний, нормализации работы сердца, щитовидной железы, кишечника. Поэтому Ахмед Сабри рекомендует как можно чаще употреблять полезную ягоду, которая помогает улучшать интимную жизнь.