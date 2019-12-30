Volkswagen Arteon появится на рынке России в 2020 году





Изначально считалось, что купеобразный седан Volkswagen Arteon появится в РФ еще в текущем году, однако немецкий производитель изменил свои планы. Теперь же после получения ОТТС можно смело говорить о том, что автомобиль определенно появится на рынке РФ в 2020-м, однако точных дат пока нет. Автомобиль придет на смену Volkswagen Passat CC.Под капотом Volkswagen Arteon окажется 2,0-литровый двигатель. В одной комплектации автомобиль получит силовую установку мощностью 190 лошадиных сил, а во второй – 280-сильный агрегат. Первый будет работать на 95-м бензине, а второй – на 98-м. В обоих случаях покупатель купеобразного седана получит «робот» DSG с 7 передачами. Также будет доступна опция полного привода, а изначально он будет передним.Базовая версия Volkswagen Arteon получит электрический распределитель тормозного усилия и систему помощи при экстренном торможении. Новинка должна иметь круиз-контроль, в том числе и адаптивный. В зависимости от версии авто получит колесные диски на 17-20 дюймов. Цена модели пока неизвестна, однако в Германии ценники стартуют от 50 тысяч долларов или 3,4 млн рублей.