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"Целый год пришлось трудиться": Ольга Рапунцель оправдалась за квартиру в конкурсе "Человек года"

Участница и звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель оправдалась за приз в конкурсе "Человек года" в виде квартиры в Москве. Молодая мамочка отметила, приз она получила совершенно заслуженно, ведь трудилась упорно целый год.
"Целый год пришлось трудиться": Ольга Рапунцель оправдалась за квартиру в конкурсе "Человек года"

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вылетела из конкурса "Человек года" еще на первом этапе, но затем организаторы сменили правила и она снова оказалась в списке участников. В итоге молодая мамочка выиграла квартиру по итогам зрительского голосования, а хейтеры стали упрекать жену Дмитрия Дмитренко за то, что она получила жилье незаслуженно.

Сама Ольга Рапунцель поспешила ответить на критику, отметив, что приз достался ей не просто так. Пребывание на проекте "Дом-2" звезда сравнила с работой, отметив, что упорно трудилась целый год, только затем получив награду за старания. Тем не менее, поклонники молодую мамочку не поддержали, приведя в пример более серьезные профессии, где люди квартиры не получают, а зарплата у них намного меньше.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17

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