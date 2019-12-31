Новогоднее фото семьи Софии Ротару вызвало восхищение в Сети
Семейное новогоднее фото семьи Софии Ротару вызвало восхищение со стороны пользователей Сети. Снимком поделилась внучка звезды София Евдокименко, разместив соответствующий кадр на просторах Instagram.
Для указанного снимка позирует вся семья Софии Ротару: сын Руслан Евдокименко и его супруга Светлана, а также внуки Анатолий и София Евдокименко. В своем посте начинающая певица посоветовала поклонникам благодарить за каждый день, проведенный с любимыми людьми. Также она озвучила поздравления с годовщиной в адрес своих родителей, которые живут вместе 26 лет. Поклонники в комментариях заметили новогоднюю обстановку на фото и пожелали звезде счастливых праздников.
Многие отметили сплоченность семьи Ротару и пригласили ее чаще приезжать на съемки в Россию. Однако под снимком возмутились и некоторые негативно настроенные личности, которые подозревают Софию Ротару в ненависти к русским.
Для указанного снимка позирует вся семья Софии Ротару: сын Руслан Евдокименко и его супруга Светлана, а также внуки Анатолий и София Евдокименко. В своем посте начинающая певица посоветовала поклонникам благодарить за каждый день, проведенный с любимыми людьми. Также она озвучила поздравления с годовщиной в адрес своих родителей, которые живут вместе 26 лет. Поклонники в комментариях заметили новогоднюю обстановку на фото и пожелали звезде счастливых праздников.
Многие отметили сплоченность семьи Ротару и пригласили ее чаще приезжать на съемки в Россию. Однако под снимком возмутились и некоторые негативно настроенные личности, которые подозревают Софию Ротару в ненависти к русским.