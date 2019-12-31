Новогоднее фото семьи Софии Ротару вызвало восхищение в Сети





Для указанного снимка позирует вся семья Софии Ротару: сын Руслан Евдокименко и его супруга Светлана, а также внуки Анатолий и София Евдокименко. В своем посте начинающая певица посоветовала поклонникам благодарить за каждый день, проведенный с любимыми людьми. Также она озвучила поздравления с годовщиной в адрес своих родителей, которые живут вместе 26 лет. Поклонники в комментариях заметили новогоднюю обстановку на фото и пожелали звезде счастливых праздников.Многие отметили сплоченность семьи Ротару и пригласили ее чаще приезжать на съемки в Россию. Однако под снимком возмутились и некоторые негативно настроенные личности, которые подозревают Софию Ротару в ненависти к русским.