В Мурманские на службу заступил новый пограничный корабль «Петропавловск-Камчатский»
В Мурманске база Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району приняла на службу «Петропавловск-Камчатский». Это новый пограничный корабль, предназначенный для контроля за водным пространством.
«Петропавловск-Камчатский» был построен в рамках программы по перевооружению пограничных войск и предназначен для многофункционального использования. Новый корабль может заниматься патрулированием дальних зон, как океанических, так и морских, противодействовать террористическим атакам на объекты морской экономической деятельности, а также принимать участие в аварийно-спасательных мероприятиях, включая тушение пожаров разных видов.
Согласно имеющимся данным, «Петропавловск-Камчатский» способен совершать плавание на расстояние до 12 тысяч морских миль. Несмотря на то, что корабль создавали для слежения за морской границей, он может находиться в море до двух месяцев в полном автономном плавании. Еще одна особенность новинки – она способна преодолевать лед, имеющий толщину до 0,8 метра.
На борту находится серьезное для такого типа корабля вооружение: артиллерийская установка и два пулемета, имеющих крупный калибр. Также прямо на борт судна может садиться вертолет и находиться там во время плавания. В распоряжении команды имеются и два катера.
В Пограничном управлении ФСБ России сообщают, что судно должно скоро получить свое первое задание.
«Петропавловск-Камчатский» был построен в рамках программы по перевооружению пограничных войск и предназначен для многофункционального использования. Новый корабль может заниматься патрулированием дальних зон, как океанических, так и морских, противодействовать террористическим атакам на объекты морской экономической деятельности, а также принимать участие в аварийно-спасательных мероприятиях, включая тушение пожаров разных видов.
Согласно имеющимся данным, «Петропавловск-Камчатский» способен совершать плавание на расстояние до 12 тысяч морских миль. Несмотря на то, что корабль создавали для слежения за морской границей, он может находиться в море до двух месяцев в полном автономном плавании. Еще одна особенность новинки – она способна преодолевать лед, имеющий толщину до 0,8 метра.
На борту находится серьезное для такого типа корабля вооружение: артиллерийская установка и два пулемета, имеющих крупный калибр. Также прямо на борт судна может садиться вертолет и находиться там во время плавания. В распоряжении команды имеются и два катера.
В Пограничном управлении ФСБ России сообщают, что судно должно скоро получить свое первое задание.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:20