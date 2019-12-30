Астролог Сергей Седашев предсказал Бузовой и Давиду Манукяну гармоничные отношения не без нюансов





В финальном выпуске шоу "План Б" Ольга Бузова призналась Тимуру Батрутдинову в разговоре, что у нее наконец-то появился возлюбленный, а позже стало известно, что у звезды развивается роман с блогером Давидом Манукяном. Недавно влюбленные отправились вместе на праздники в Куршевель, где их засняли журналисты в отеле.Астролог Сергей Седашев рассказал, что Ольга Бузова по знаку зодиака - Козерог, а Манукян - Рыбы. У них могут сложиться вполне гармоничные отношения, эти знаки способны формировать достаточно устойчивые союзы, потому что представители схожи энергетически. Певица способна будет подавлять эмоциональные всплески Давида Манукяна и стабилизировать их.В силу характера Ольга Бузова и Давид Манукян смогут совместно решать не только личные, но и рабочие проблемы, им свойственно влюбляться с первого взгляда. Седашев подчеркнул, что пара может конфликтовать на бытовой почве, нужно обязательно прорабатывать и обсуждать все моменты между собой, если знаменитости хотят сохранить долгосрочные отношения.