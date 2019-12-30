Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

«Да, у меня есть мужчина, который за мной ухаживает. И я его ухаживания принимаю», — заявляла она, предпочитая не вдаваться в подробности.





Несколько недель назад телеведущая Ольга Орлова в одном из интервью призналась, что у нее есть мужчина и это не коллега по съемочной площадке Влад Кадони.Сам же Влад Кадони не скрывает теплых чувств по отношению к телеведущей, он часто публикует совместные снимки со звездой, где обнимает и стоит рядом.