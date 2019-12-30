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Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая Ольга Орлова не раскрывает подробностей своей личной жизни. Однако недавно ее заметили в одном из ресторанов в центре Москвы в компании бизнесмена по имени Валерий, с которым у звезды, по данным СМИ, развивается роман.
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Несколько недель назад телеведущая Ольга Орлова в одном из интервью призналась, что у нее есть мужчина и это не коллега по съемочной площадке Влад Кадони.
«Да, у меня есть мужчина, который за мной ухаживает. И я его ухаживания принимаю», — заявляла она, предпочитая не вдаваться в подробности.

Сам же Влад Кадони не скрывает теплых чувств по отношению к телеведущей, он часто публикует совместные снимки со звездой, где обнимает и стоит рядом.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:40

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