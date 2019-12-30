Купеобразный кроссовер Nio EC6 получит увеличенную батарею
Китайская компания Nio готовит к выходу купеобразный кроссовер Nio EC6. Автомобиль получит стильный дизайн, мощный двигатель, несколько комплектаций и увеличенную батарею, позволяющую на полном заряде проехать до 615 км.
Компания Nio является стартапом, созданным в Китае для производства электрокаров, однако дела у нее идут не лучшим образом. За последние годы цены на акции упали в 4 раза, из-за чего руководство было вынуждено пойти на сокращение сотрудников и поиск выхода из сложившейся ситуации. Им должен стать купеобразный кроссовер Nio EC6. Вместе с обновленной версией Nio ES8 его можно назвать последней надеждой бренда на светлое будущее. Именно поэтому специалисты явно выложатся на максимум для получения наилучшего результата.
Купеобразный кроссовер Nio EC6 получит увеличенную батарею. Ее объем составит 100 кВт*ч. При полном заряде автомобиль сможет проехать до 615 км. Также производитель выпустит версию модели с менее вместительным аккумулятором на 70 кВт*ч. Его запас хода будет составлять 430 км.
Новый Nio EC6 получит сразу два электромотора – по одному на каждую ось. Их суммарная мощность в базовой комплектации составит 435 лошадиных сил. Самая мощная версия автомобиля похвастается 544 «лошадками». Цена новинки буде стартовать от 5 млн 500 тысяч рублей по текущему курсу валют. Эксперты называют такой ценник завышенным и неконкурентным.
Компания Nio является стартапом, созданным в Китае для производства электрокаров, однако дела у нее идут не лучшим образом. За последние годы цены на акции упали в 4 раза, из-за чего руководство было вынуждено пойти на сокращение сотрудников и поиск выхода из сложившейся ситуации. Им должен стать купеобразный кроссовер Nio EC6. Вместе с обновленной версией Nio ES8 его можно назвать последней надеждой бренда на светлое будущее. Именно поэтому специалисты явно выложатся на максимум для получения наилучшего результата.
Купеобразный кроссовер Nio EC6 получит увеличенную батарею. Ее объем составит 100 кВт*ч. При полном заряде автомобиль сможет проехать до 615 км. Также производитель выпустит версию модели с менее вместительным аккумулятором на 70 кВт*ч. Его запас хода будет составлять 430 км.
Новый Nio EC6 получит сразу два электромотора – по одному на каждую ось. Их суммарная мощность в базовой комплектации составит 435 лошадиных сил. Самая мощная версия автомобиля похвастается 544 «лошадками». Цена новинки буде стартовать от 5 млн 500 тысяч рублей по текущему курсу валют. Эксперты называют такой ценник завышенным и неконкурентным.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:48