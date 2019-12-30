Анна Хилькевич снимком со стойкой «мостик» запустила флешмоб «за день до Нового года»





Анна Хилькевич отметила, что именно такая поза может показать, как ей приходится изворачиваться, чтобы успеть завершить все дела до наступления Нового года. Также она решила поинтересоваться у своих звездных друзей, как они справляются с поставленной задачей, запустив флешмоб #заденьдоновогогода.Эстафету Хилькевич передала Рите Дакоте, Кристине Асмус, Анне Седоковой и певице Нюше, отметив их в подписи к публикации. Подписчики принялись также делиться тем, что стараются успеть доделать свои дела до наступления первого дня 2020-го, а также посоветовали своему кумиру выделять время на отдых и заботиться о своем здоровье.