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Samsung создала первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор

Компания Samsung сделала настоящий прорыв в индустрии экранов. Бренд создал первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор, не имеющий никаких рамок по бокам, его представят в рамках Consumers Electronics Show (CES) 2020.
Samsung создала первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор

Об этом начали сообщать инсайдеры, близкие к компании Samsung. По словам человека, имевшего отношения к созданию данной новинки, это первый действительно безрамочный телевизор. Под этим понятием бренд понимает устройство с таким экраном, по бокам которого нет рамки любой толщины. До настоящего момента другие производители хвастались и делали громкие заявление на этот счет, но все они не соответствовали действительности и были полумерами.

В этот раз Samsung намерена предложить покупателям первый по-настоящему безрамочный телевизор. В настоящий момент его технические характеристики неизвестны. Сообщается лишь то, что размер таких устройств будет стартовать от 65 дюймов. Также неизвестны даже примерные цены на данную новинку.

Презентация первого в мире безрамочного телевизора произойдет в рамках выставки CES 2020, она откроет двери перед посетителями 7 января и продлится до 10 числа включительно. Также сообщается, что данная новинка уже готова к производству и заводы компании ждут сигнала о начале выпуска. Сообщается, что Samsung во время создания прорывного телевизора активно взаимодействовала с Shinsegye Engineering и Taewha Precision.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:04

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