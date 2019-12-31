Samsung создала первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор





Об этом начали сообщать инсайдеры, близкие к компании Samsung. По словам человека, имевшего отношения к созданию данной новинки, это первый действительно безрамочный телевизор. Под этим понятием бренд понимает устройство с таким экраном, по бокам которого нет рамки любой толщины. До настоящего момента другие производители хвастались и делали громкие заявление на этот счет, но все они не соответствовали действительности и были полумерами.В этот раз Samsung намерена предложить покупателям первый по-настоящему безрамочный телевизор. В настоящий момент его технические характеристики неизвестны. Сообщается лишь то, что размер таких устройств будет стартовать от 65 дюймов. Также неизвестны даже примерные цены на данную новинку.Презентация первого в мире безрамочного телевизора произойдет в рамках выставки CES 2020, она откроет двери перед посетителями 7 января и продлится до 10 числа включительно. Также сообщается, что данная новинка уже готова к производству и заводы компании ждут сигнала о начале выпуска. Сообщается, что Samsung во время создания прорывного телевизора активно взаимодействовала с Shinsegye Engineering и Taewha Precision.