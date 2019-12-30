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Складной Samsung Galaxy Fold 2 выйдет на рынок раньше Samsung Galaxy S11

В Сети появились подробности относительно выхода будущих новинок компании Samsung. Бренд представит складной Samsung Galaxy Fold 2 и Samsung Galaxy S11 одновременно, однако на рынок первый выйдет значительно раньше второго.
Складной Samsung Galaxy Fold 2 выйдет на рынок раньше Samsung Galaxy S11

Информация относительно раскладушки с гибким экраном от Samsung появилась относительно недавно. Стало известно, что она будет называться Samsung Galaxy Fold 2 и получит ценник в два раза меньше, чем у оригинальной модели. Технические характеристики устройства пока практически неизвестны. Сообщается, что гаджет получит 6,7-дюймовый экран. В сложенном виде смартфон будет иметь квадратную форму.

Теперь же стало известно, что Samsung Galaxy Fold 2 и Samsung Galaxy S11 должны презентовать в рамках одного мероприятия. Считается, что это произойдет 11 февраля 2020 года. Несмотря на это в продажу оба устройства поступят не одновременно. Первой на рынок отправится именно раскладушка с гибким экраном. Это связывают с тем, что южнокорейский бренд хочет закрепиться в этой новой нише, куда скоро зайдут и другие производители. Главным конкурентом для Samsung Galaxy Fold 2 будет складной Motorola RAZR.

Дебют на рынке Samsung Galaxy S11 состоится спустя несколько недель после презентации – ближе к концу февраля. Это уже традиционная практика бренда, использующаяся им не первый год, и в этот раз он не будет отходить от этой привычки.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:35

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