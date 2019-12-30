Учёные нашли способ доставки ДНК в Т-клетки





Т-клетки - центральные регуляторы иммунного ответа. Они контролируют силу и длительность иммунного ответа через регуляцию функции Т-эффекторных клеток. Уже произведено множество экспериментов и исследований, однако онкология всё так же остаётся глобальной проблемой. Это происходит потому, что раковые клетки подвергаются мутации и проявляют устойчивость к химиотерапии. Специалисты выяснили, что клетки рака мешают Т-клеткам находить опухолевые клетки. Для лучшей иммунотерапии рака ДНК помещают в Т-клетки, и она кодирует белки, убивающие раковые клетки до их мутации. Выделяют два способа доставки ДНК в Т-клетки: использование вирусов и электропорация.Однако эксперт из университета Стэнфорда изобрёл новый метод, который называется магнитная наноэлектроинъекция или MagNEI. Он помогает доставлять ДНК в Т-клетки в 4 раза лучше, чем вирусная технология и электропорация. Для начала специалист подкрепил к Т-клеткам магнитные частицы для их активации и восприимчивости к доставке ДНК. Потом воспользовался магнитами для закрепления данных клеток на полых нанотрубках. Через них эксперт при помощи электрополей образовал незначительные поры в клеточной мембране для проникновения ДНК. В результате работы магнитные силы устремляли ДНК в ядро клетки.