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"И невозможно оторваться": Константин Богомолов трогательно признался Ксении Собчак в любви

Известный российский режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram написал, что не собирается подводить итоги уходящего года. Тем не менее, он признался в любви телеведущей и супруге Ксении Собчак, и сказал, ему неважно, какой год наступает.
"И невозможно оторваться": Константин Богомолов трогательно признался Ксении Собчак в любви

В конце года многие знаменитости подводят итоги и делятся планами на будущее, а режиссер Константин Богомолов вместо этого решил просто признаться еще раз в любви своей супруге Ксении Собчак. В микроблоге в Instagram режиссер написал, для него неважно, какой год уходит и приходит, с возлюбленной они не видятся, бывает, по два-три дня, а когда встречает ее в аэропорту, чувства нахлынывают и просто нет сил оторваться друг от друга.

"И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю", - написал режиссер.

Константин Богомолов также отметил, что все самое интересное в его жизни только начинается, а в следующий раз обещал встретиться со своими поклонниками уже в следующем году после праздников.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре текущего года, при этом к ЗАГСу они приехали на катафалке, чем шокировали не только публику, но и коллег. Только недавно телеведущая объяснила, что на своем торжестве хотела собрать весь треш, который она видела за долгие годы работы на подобных мероприятиях.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:40

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