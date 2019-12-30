"И невозможно оторваться": Константин Богомолов трогательно признался Ксении Собчак в любви

В конце года многие знаменитости подводят итоги и делятся планами на будущее, а режиссер Константин Богомолов вместо этого решил просто признаться еще раз в любви своей супруге Ксении Собчак. В микроблоге в Instagram режиссер написал, для него неважно, какой год уходит и приходит, с возлюбленной они не видятся, бывает, по два-три дня, а когда встречает ее в аэропорту, чувства нахлынывают и просто нет сил оторваться друг от друга."И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю", - написал режиссер.Константин Богомолов также отметил, что все самое интересное в его жизни только начинается, а в следующий раз обещал встретиться со своими поклонниками уже в следующем году после праздников.Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре текущего года, при этом к ЗАГСу они приехали на катафалке, чем шокировали не только публику, но и коллег. Только недавно телеведущая объяснила, что на своем торжестве хотела собрать весь треш, который она видела за долгие годы работы на подобных мероприятиях.