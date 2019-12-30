Никита Ефремов рассказал о “ритуале” в отношениях с Марией Иваковой





Оказалось, что связь Никиты Ефремова и Марии Иваковой вышла на новый уровень, и актер делает все, чтобы сохранять семейное счастье. Он считает, что любовь проявляется в заботе о партнере, поэтому у них в паре есть особый “ритуал” — благодарности. Несмотря на занятость возлюбленные каждый вечер находят время, чтобы сказать “спасибо” друг другу. При этом Ефремов не считает, что в его отношениях все идеально, поскольку он только учится. Звезды уже познакомились с семьями обоих и не исключают, что роман может дойти до свадьбы. Актер признался, что знакомство с родителями прошло тепло и гладко. Однако мать Марии Иваковой прочитала о связи своей дочери с Ефремовым из интернета и долго просила подробностей.Как передает “Антенна”, Ефремов и Ивакова долгое время скрывали свой роман, но в июле на свадьбе друзей в Сорренто рассекретили его. Летом пара также успела попутешествовать во Франции, в Грузии, Португалии и Италии.