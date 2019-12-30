Звезда «Теста на беременность» Анна Каменкова пережила несколько выкидышей





В проект Анна Каменкова играет акушера-гинеколога, однако в жизни она не раз оказывалась по другую сторону. Актриса и ее муж Анатолий Спиваков прошли долгий и сложный путь к рождению ребенка. Артистка несколько раз беременела, однако у нее происходили выкидыши. Знаменитость связывает это с тем, что она тогда плохо следила за своим здоровьем и не прекращала работу, несмотря на приличный срок.Однажды на 6 месяце беременности у Анны Каменковой случился выкидыш, к тому времени актриса уже знала, что у нее должен родиться мальчик. Это стала для нее настоящим ударом, от которого она не могла долго оправиться. В итоге врачи даже поставили ей диагноз бесплодие и тогда артистка подумала, что никогда не сможет иметь детей.С такой ситуацией не согласился муж Анны Каменковой Анатолий Спиваков. Его поддержка помогла звезде «Теста на беременность» не опустить руки и не прекращать попытки. Во время очередной беременности у нее случилось обострение, и врачи советовали сделать аборт, однако супруг отвез жену к другому гинекологу, который предложил иное решение. В итоге у пары родился долгожданный ребенок – сын Андрей, сейчас он уже взрослый и живет собственной жизнью.