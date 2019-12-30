Обнаженная Светлана Лобода верхом на единороге презентовала новый клип на песню «Мира мало»
Известная певица Светлана Лобода презентовала своим поклонникам клип на песню «Мира мало». Знаменитость сообщила об этом в Instagram, опубликовав видеоролик в обнаженном виде верхом на единороге.
В клипе Светлана Лобода сидит верхом на единороге, облаченная в сияющее платье, которое позволяет фанатам рассмотреть ее ноги. Затем певица остается без одежды, обнаженным телом прижимаясь в сказочному скакуну. Лобода отметила, что данная работа стала своеобразным новогодним подарком для ее поклонников. Более того, данный презент доступен исключительно подписчикам певицы в Instagram, где и размещена видеоработа.
Фанаты пришли в восторг от выхода нового клипа своего кумира. Они продолжают комментировать и оставлять отметки «Мне нравится» под постом.
В клипе Светлана Лобода сидит верхом на единороге, облаченная в сияющее платье, которое позволяет фанатам рассмотреть ее ноги. Затем певица остается без одежды, обнаженным телом прижимаясь в сказочному скакуну. Лобода отметила, что данная работа стала своеобразным новогодним подарком для ее поклонников. Более того, данный презент доступен исключительно подписчикам певицы в Instagram, где и размещена видеоработа.
Фанаты пришли в восторг от выхода нового клипа своего кумира. Они продолжают комментировать и оставлять отметки «Мне нравится» под постом.